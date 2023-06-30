В Прикамье простились с бойцом, погибшим на СВО год назад

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
В Добрянском городском округе 30 июня простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Игорем Дроздовым. Об этом сообщили в местной администрации.
Игорь Дроздов родился в Добрянке. Окончил Вильвинскую школу. С июня 1991 года по май 1993 года служил в сухопутных войсках в должности «Старший стрелок», получил звание «Младший сержант».
В зону СВО мужчина ушел в апреле 2022 года. Сердце бойца перестало биться 9 июня прошлого года, но простились с ним только сейчас.
Игорь Дроздов был любящим отцом. У него остались двое детей.
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