В Прикамье простились с бойцом, погибшим на СВО год назад

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Добрянском городском округе 30 июня простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Игорем Дроздовым. Об этом сообщили в местной администрации.

Игорь Дроздов родился в Добрянке. Окончил Вильвинскую школу. С июня 1991 года по май 1993 года служил в сухопутных войсках в должности «Старший стрелок», получил звание «Младший сержант».

В зону СВО мужчина ушел в апреле 2022 года. Сердце бойца перестало биться 9 июня прошлого года, но простились с ним только сейчас.

Игорь Дроздов был любящим отцом. У него остались двое детей.

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