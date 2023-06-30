Для продления пермской набережной до Мотовилихи могут привлечь федеральные средства

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Пермского края планируют привлечь федеральные средства для благоустройства набережной Камы. Речь идет о ее продлении от здания бывшего Речного вокзала до Мотовилихинских заводов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира.

«Занимаемся поиском финансирования, в том числе в федеральных программах», — отметил губернатор. Необходимая для выполнения работ сумма не озвучивалась.

Сейчас проектирование нового участка набережной завершается. Проект также включает ремонт берегоукрепительных сооружений Воткинского водохранилища в Мотовилихе.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65