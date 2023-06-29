В Перми ищут собаку для съемок в кино

. Фото: Евгений САЗОНОВ

В начале сентября в Прикамье пройдут съемки детективной драмы «Вы меня видели?». Сюжет фильма рассказывает о том, как из благополучной семьи пропадает 14-летняя Лена. Спустя полтора года мать, которая не может смириться с потерей, устраивает для всех членов семьи дальнюю поездку, все еще надеясь отыскать пропавшую девочку. А в результате от обиды на родителей сбегает и старшая дочь.

Для съемок в этом фильме Пермская кинокомиссия ищет хвостатого актера. Требования к собаке: дружелюбная, обученная выполнять простые команды.

- Порода не имеет значения, но собака должна быть среднего или крупного размера, со светлой шерстью. Двортерьеры приветствуются, - рассказали в кинокомиссии.

Эпизоды с собакой будут снимать в селе Кын. Проезд туда и обратно будет обеспечен.

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