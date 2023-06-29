Пьяная пермячка отобрала у пенсионерки собаку и тут же попыталась продать ее

. Фото: архив "КП"

Похоже, жительнице Дзержинского района Перми не хватило выпивки, и она решила раздобыть деньги на нее весьма странным способом, о чем рассказал сайт v-kurse.ru.

На улице Вагонной пьяная женщина напала на 70-летнюю пенсионерку, выгуливавшую собаку, и отобрала у той животное.

- После этого она попыталась скрыться, попутно предлагая собаку прохожим на продажу, - написала внучка пенсионерки в соцсетях.

Спас собаку от неадекватной женщины случайный прохожий, оказавшийся свидетелем ситуации. Он отобрал животное и вернул ее хозяйке.

Внучка хозяйки обратилась в полицию с заявлением. В пресс-службе краевого ГУ МВД уточнили, что личность женщины, пытавшейся украсть собаку, пока не установлена. Сейчас проводится проверка.

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