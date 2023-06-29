Дмитрий Махонин рассказал про реконструкцию центральной улицы Индустриального района

Губернатор провел прямой эфир

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира сообщил, что в Перми в следующем году начнут приводить в порядок центральную улицу Индустриального района - улицу Мира.

По его словам, на улице Мира сделают капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, избавятся от нестационарных торговых объектов, которые «портят вид». А также проведут такое же благоустройство, как на улице Ленина. Часть средств на эти работы выделит бюджет, часть – предприятия района.

Также губернатор сказал, что в ближайшее время поступят дополнительные средства из федерального бюджета на строительство Пермской художественной галереи, которая должна быть сдана в этом году.