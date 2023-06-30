В Перми прошел экологический забег

Фото: Пермская городская дума

Второй год подряд в Черняевском лесу по инициативе Молодежного парламента города Перми прошел экологический забег. Его участники должны были проявить навыки спортивного ориентирования, то есть пробежать по маршруту, отмечаясь на контрольных пунктах, и при этом собрать как можно больше мусора.

В экологическом забеге приняли участие 67 команд: представители спортивных клубов, Молодежного парламента, семейные команды, активные, неравнодушные горожане.

В результате в лесу было собрано 1 тонна 390 килограммов мусора, победителем стала команда «ЭКОСАД» с результатом 50,5 килограмма.

Собранный мусор планируется отправить на переработку и изготовить из него современные комфортные скамейки, рассказали представители Молодежного парламента города Перми. В прошлом году после экозабега такие лавочки появились на бульваре по улице Советской Армии, вдоль сада имени В.Л. Миндовского.

- Мы делаем очередной шаг на пути формирования экологической культуры, воспитания ответственного отношения к нашему городу. «Экозабег» призван подать пример бережного отношения к природе и городской среде. Очень радует, что среди участников много молодежи, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

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