В Пермском крае пропал 28-летний работник пилорамы

Аркадий Ильин. Фото предоставлено супругой пропавшего

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 28-летнего Аркадия Ильина. Корреспондент "Комсомолки" поговорил с супругой пропавшего Аленой и узнал подробности исчезновения.

- Аркаша работает рамщиком на пилораме. На пять дней он уезжает в Карагай, а в выходные возвращается домой в поселок Ферма, - говорит Алена. - На работу он уехал 18 июня, перед этим у нас произошла небольшая ссора. В субботу, 24 июня, мы созвонились, я не спрашивала, когда он вернется, просто поговорили о том, как друг у друга дела, он спросил как дети. Это был наш последний разговор, сейчас его телефон отключен.

Аркадий Ильин. Фото предоставлено супругой пропавшего

В ночь на 27 июня случайная прохожая в кустах на шоссе Космонавтов нашла документы Аркадия и его пустой кошелек. О находке женщина сообщила в полицию, а те связались с Аленой.

- Я обзвонила всех его знакомых, но никто его не видел. Раньше он никогда не пропадал, - говорит Алена.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Аркадия, просят сообщать волонтерам поискового отряда "Регион 59" по телефонам: 8-912-880-41-60, 8-958-244-12-84 или в полицию по номеру 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшую в Кирове 25-летнюю студентку из Пермского края нашли в больнице

Ее искали с 20 июня (Подробнее...)