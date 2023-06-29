В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» наградили победителей конкурса профмастерства

Фото: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В этом году Конкурс профессионального мастерства «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» прошел в 54-й раз. Он проводился на трех производственных площадках: на базе Осинского, Полазненского и Павловского нефтегазопромыслов. В конкурсе приняли участие более 150 человек из 12 цехов добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», зависимые организации и организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

В ежегодном Конкурсе профессионального мастерства в 2023 году победителей награждали в 12 номинациях, в числе которых две номинации для молодых специалистов Компании. Денежное вознаграждение для победителей профсоревнований было увеличено почти на 40 процентов.

Церемония награждения победителей прошла в Осе – одном из основных нефтяных районов Пермского края. Награды победителям вручали Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, первый заместитель Генерального директора Руслан Пивовар, Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев и руководители группы организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

По итогам соревнований в главной номинации профильного направления – «Добыча нефти и газа» – первое место занял Евгений Кустов (ЦДНГ № 6). Среди молодых специалистов лучшим стал Пётр Кичигин (ЦДНГ № 4). В общем зачете наибольшее количество наград у команды ЦДНГ № 1, вторым стал ЦДНГ № 4, замкнул тройку лидеров ЦДНГ № 6. А среди бригад спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований первыми стали сотрудники ЦИТС Полазна (Центральная инженерно-технологическая служба).

Справка

История конкурсов профессионального мастерства (КПМ) нефтяников Прикамья берет свое начало с соревнований вахт буровых бригад – 1 сентября 1969 года, в канун Дня нефтяника, в окрестностях Березников, на буровой площадке перспективной Кольцовской площади, померились мастерством лучшие буровые вахты производственного объединения «Пермнефть». Инициатором и организатором конкурса выступил молодой инженер, начальник производственного отдела по бурению «Пермнефти» Владимир Мокичев.

Конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях совершенствования специалистов и обучения молодёжи, выявления передовых приемов и методов труда, повышения престижа профессии и являются составной частью кадровой политики ПАО «ЛУКОЙЛ» по непрерывному профессиональному обучению персонала.