На улицах Перми установят еще 27 «умных» остановок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми планируют установить еще 27 «умных» остановок. Изготовление и монтаж таких павильонов оценили в 71,2 млн рублей. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика объявлен на портале Госзакупки.

Согласно условиям технического задания, новые остановки будут четырех типов. Они будут идентичны по техническому оснащению, но разные по размерам. Каждую остановку оборудуют информационным блоком, системой видеонаблюдения, интерактивным табло прибытия транспорта. Также остановки будут оснащены USB зарядками и точкой доступа Wi-Fi.

Новые «умные» остановочные павильоны появятся на улицах Попова, Сибирской, Петропавловской, Фридриха Энгельса, шоссе Космонавтов. Также их установят возле вокзалов Пермь-1 и Пермь-2. Завершить все работы подрядчику предстоит до 30 ноября.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер