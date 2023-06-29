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НовостиОбщество29 июня 2023 12:05

В ходе СВО погиб 28-летний гранатометчик из Прикамья

Награжден Орденом Мужества
Лела Минадзе
Фото: администрация Березников

Фото: администрация Березников

В ходе спецоперации на Украине погиб Олег Вятченков из Березников. Ему было 28 лет.

Молодой человек окончил Березниковский политехнический техникум. Военную службу начал проходить в 2015 году. Затем выбрал службу по контракту. Был гранатометчиком десантно-штурмового батальона.

Олег Вятченков награжден Орденом Мужества.

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