В ходе СВО погиб 28-летний гранатометчик из Прикамья

Фото: администрация Березников

В ходе спецоперации на Украине погиб Олег Вятченков из Березников. Ему было 28 лет.

Молодой человек окончил Березниковский политехнический техникум. Военную службу начал проходить в 2015 году. Затем выбрал службу по контракту. Был гранатометчиком десантно-штурмового батальона.

Олег Вятченков награжден Орденом Мужества.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65