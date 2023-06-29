Пропавшую в Кирове 25-летнюю студентку из Пермского края нашли в больнице

Фото: предоставлено Надеждой Коневских

Завершены поиски 25-летней жительницы Усть-Качки, которая уехала в Киров на защиту диплома и пропала. Студентку нашли, она жива. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Кировской области.

Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» коллега пропавшей девушки Надежда, в настоящее время пермячка находится в больнице города Йошкар-Олы. Что с ней случилось и в каком состоянии она находится, пока не сообщается.

Напомним, в июне девушка уехала из Перми на поезде до Кирова на защиту диплома. Там она остановилась в гостинице на железнодорожном вокзале, где планировала прожить около недели.

Ночью 20 июня студентка должна была ехать на поезде домой и с утра выйти на работу, но пропала. Девушку начали активно искать: родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Девушку искали в течение нескольких дней. Днем 29 июня стало известно, что ее нашли.

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