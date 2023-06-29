Фото: ПФК «Сокол» Саратов / ВКонтакте

В межсезонье «Амкар Пермь» продолжает вести точечное усиление состава команды для успешного выступления в чемпионате Второй лиги сезона 2023-2024. Очередным новобранцем «красно-черных» стал 24-летний крайний полузащитник Кирилл Бурыкин, который в прошлом сезоне помог саратовскому «Соколу» выйти в Первую лигу. Сезоном ранее Кирилл Бурыкин стал лучшим игроком команды из Саратова.

По его словам, «Амкар» является очень амбициозным коллективом, который ставит перед собой самые высокие задачи, а у него есть большой опыт их выполнять. В Перми он будет выступать пол №31.

Еще один новобранец «Амкара» 25-летний Александр Иванов также призван усилить линию полузащиты команды. По итогам недельного цикла тренировок и контрольных матчей руководство клуба приняло решение заключить с ним контракт. На поле Александр выйдет под №23. В прошлом сезоне он защищал цвета ФК «Знамя труда» из Орехово-Зуево.

Будет и еще одно новое имя и в линии полузащиты. Поклонники «Амкара» под №17 увидят на поле 21-летнего футболиста Илью Голятова. В прошлом сезоне на правах аренды его командировал «КАМАЗ» в распоряжение вологодского «Динамо». Полузащитник имеет большой опыт выступления в составе юношеской сборной России, где в 21 матче забил три мяча.

«В конце сезона поступило предложение приехать для просмотра в Пермь. Согласился без особых раздумий – футбол в Перми имеет большую историю. Есть желание вместе с командой пройти путь до премьер-лиги», - поделился планами Илья Голятов.

Есть в составе «красно-черных» и другие изменения. Не продлил контракт с клубом вратарь Анатолий Красильников. В свою очередь еще на сезон в «Амкаре» остается полузащитник Илья Захаров.

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Матч состоялся в рамках подготовки к чемпионату Второй лиги 2023-2024 (Подробнее…)

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