С начала года на пожарах в Пермском крае погибли 92 человека

На 27 июня в Прикамье зарегистрировано 2947 пожаров. Фото: Федор СКВОРЦОВ

Три засушливых месяца сильно повлияли на обстановку с пожарами на территории Пермского края. Так, на 27 июня в Прикамье зарегистрировано уже 2947 пожаров. Это почти на 50% больше, чем в прошлом году. Увеличение количества пожаров отмечается в 32 муниципалитетах края. Информация была озвучена на пресс-конференции краевого Министерства территориальной безопасности.

Заместитель главного госинспектора Пермского края по пожарному надзору подполковник внутренней службы Сулейман Мирзаянов сообщил, что на пожарах погибли 92 человека, среди которых восемь детей. Еще 112 жителей Прикамья получили травмы. Из них девять несовершеннолетних.

Почти все пожары с участием несовершеннолетних в Пермском крае произошли по вине взрослых. При этом все они случились на объектах жилого фонда.

Отмечается, что наиболее худшие показатели наблюдались лишь в 2021 году. Тогда на 20 июня погибло 17 несовершеннолетних. Еще 13 детей получили различные травмы.

– Получение ребенком травмы или гибель на пожаре – это не только трагедия семьи, но и трагедия общества в целом. Стоит задача не допустить подобных ситуаций. Необходимо с малых лет воспитывать у детей культуру пожаробезопасного поведения, как внутри семьи, так и в различных общественных, образовательных учреждениях, - подчеркнул замминистра территориальной безопасности Александр Иванов.

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

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