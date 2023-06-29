В Прикамье накажут инвалида, который выиграл наркотики в онлайн-рулетку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два губахинца 45 и 49 лет отправятся под суд за выигранный в рулетку наркотик. Об этом рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Один из обвиняемых в ноябре прошлого года решил приобрести запрещенку в Интернете. Через мобильное приложение он принял участие в онлайн-игре «Рулетка» и стал победителем. Наградой стал адрес тайника-закладки.

Забрать «приз» мужчина не мог из-за инвалидности, поэтому отправил за ним своего знакомого. Тот нашел сверток с наркотиками на территории гаражного массива и спрятал в карман.

Полиция задержала мужчину. Он пытался избавиться от свертка, но его изъяли. В нем находилось более 800 граммов запрещенного вещества.

Мужчины свою вину полностью признают. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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