После звонка мошенников жительница Прикамья лишилась квартиры и денег

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Прикамья продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников. На этот раз жертвой аферистов стала 69-летняя женщина из Березников. Пенсионерка лишилась квартиры и отдала аферистам более 4 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе краевого МВД.

В начале июня пенсионерке позвонили из банка и сообщили, что ее квартира продана по генеральной доверенности на основании медицинской справки о ее недееспособности. Пенсионерку заверили, что если она сейчас продаст квартиру, то оба договора купли-продажи признают недействительными.

После этого злоумышленники прислали потерпевшей список риелторов. Она обратилась к одному из них и продала квартиру. Вырученные деньги жительница перевела на указанные аферистами счета. Затем ей пришло сообщение, что «права на жилье будут восстановлены». О том, что стала жертвой обмана, женщина поняла только после того, когда новые собственники попросили освободить квартиру.

Также мошенники вынудили пенсионерку оформить четыре кредита. Один из которых был оформлен под залог автомобиля. Таким образом мошенники выманили у потерпевшей более 4 млн рублей. Сейчас по данному факту полицейские проводят проверку.

В МВД напоминают, что понятия «резервный счет» или «безопасный счет» в сфере банковских услуг не существует. Жителей призывают быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным при телефонном разговоре или переписки в интернете.

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