Фото: Заповедник «Вишерский» / ВКонтакте (одна из выставок Юрия Лапшина в Арт-резиденции Перми)

В Пермском крае продолжается детский творческий конкурс «Заповедное искусство». Принять участие в конкурсе могут ребята в возрасте до 18 лет. Самых талантливых детей ждут призы от заповедника «Вишерский».

Как рассказала PR-консультант заповедника Татьяна Татаринова, участники конкурса могут выполнить работы в любом жанре изобразительного искусства. Это может быть живопись, графика, чеканка, скульптура и прочее. То есть все то, в чем ребенок может выразить свое видение прекрасного. А родители могут помочь своему ребенку оформить работу.

Работе также нужно придумать название и заполнить Анкету. В ней необходимо указать имя и фамилию, количество полных лет, образовательное учреждение участника, населенный пункт, муниципальный район и оставить контактные данные.

В качестве экспертов детского творчества выступают сотрудники Центрального выставочного зала Перми, известный пермский художник и руководитель Арт-резиденции Юрий Лапшин, а также художница и преподаватель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Елена Загарских. Им предстоит выбрать две лучшие детские работы на свой художественный вкус.

Другие работы, которые выберут эксперты Центрального выставочного зала, войдут в экспозицию выставки «Заповедное искусство». Данную выставку планируют размещать на лучших площадках Пермского края.

Работы будут принимать до 15 июля. Их можно принести лично или отправить по почте:

- Центральный выставочный зал, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 10,

- офис заповедника «Вишерский», г. Красновишерске, ул. Гагарина, д. 67.

Оценка работ профессионалами и подведение итогов детского творческого конкурса будет проводится с 15 по 31 июля.

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