Губернатор Прикамья провел выездное совещание в поселке Уральский и посетил комбинат «Свезы»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил комбинат «Свеза» в Уральском. Совместно с руководством компании он подвел предварительные итоги программы социально-экономического развития поселка.

В ходе визита Дмитрий Махонин посетил производство «Свезы» в Уральском, которое является для населенного пункта градообразующим, и встретился с руководством компании. Кроме того, глава региона провел в поселке выездное заседание Правительства Пермского края.

Одной из тем визита стало подведение промежуточных итогов Программы социально-экономического развития (СЭР) поселка Уральский, которая совместно реализуется Правительством Пермского края, компанией «Свеза» и Администрацией Нытвенского городского округа. За полтора года реализации этой программы стороны инвестировали в инфраструктуру поселка около 100 млн рублей, 25 млн рублей из которых вложила компания.

Губернатор посетил отремонтированный в рамках сотрудничества Дворец культуры и спорта, обновленную набережную Камы, спортивные и детские площадки.

Также глава региона встретился с жителями поселка, а члены Правительства провели прием граждан в местном музее.

Стороны подтвердили намерение продолжать программу. Основной акцент в 2023 году планируется сделать на мероприятия по улучшению системы здравоохранения и развитию физкультуры и спорта. Кроме того, продолжится работа в образовательной сфере. Помимо развития Нытвенского техникума, на базе местной старшей школы появится образовательный центр «Точка роста». Также Губернатор Прикамья отметил, что в Уральском продолжится программа подключения домохозяйств поселка к уличной газораспределительной сети. Сейчас программа СЭР Уральского рассчитана до 2024 года с возможность пролонгации до 2027 года.

На комбинате «Свезы» Дмитрий Махонин ознакомился с итогами реализации инвестиционного проекта «Уральский +40», в который компания вложила за последние три года 3,6 млрд рублей. Проект предполагал значительное увеличение мощностей предприятия. В частности, на производственной площадке возведена новая теплоэлектроцентраль, мини-ТЭЦ гарантирует бесперебойность энергообеспечения производственных процессов, создаст необходимый объем теплоэнергии для поселка, сократит издержки производства, снизит воздействие на окружающую среду. Мощность нового оборудования по производству пара составляет 80 МВт, выработка электроэнергии – 40 млн кВт*ч в год. Сейчас на объекте ведутся работы по ее пуско-наладке. Кроме того, проект по расширению производственных мощностей предусматривал расшивку узких мест на разных участках всего производственного цикла и включал порядка 15 крупных мероприятий по модернизации оборудования. Его реализация позволила увеличить производственную мощность площадки на 25%.

«Благодаря соглашению региональные, местные власти и предприятие еще больше объединили усилия, направленные на развитие поселка Уральский, улучшение качества и уровня жизни населения. За 1,5 года была проделана немалая работа. Будем продолжать наше тесное сотрудничество. В планах на эти два года – улучшение системы здравоохранения и развитие спорта, образования», – прокомментировал итоги визита Дмитрий Махонин, Губернатор Пермского края.

«Мы признательны руководству края за совместную работу по развитию Нытвенского округа. Комбинат «Свезы» является для поселка Уральский градообразующим предприятием, и мы напрямую заинтересованы в создании здесь комфортной среды не только для работы, но и для жизни в целом. Отрадно, что в этом отношении мы встретили полное понимание и поддержку на уровне Правительства края, и что наши совместные программы будут развиваться и дальше», - отметил Анатолий Фришман, генеральный директор «Свезы».