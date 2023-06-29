В Прикамье за решетку отправили 38-летнего душителя

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чернушке 38-летнего местного жителя признали виновным в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Все произошло в ночь с 30 на 31 июля прошлого года в одном из домов по улице Чапаева. Между двумя пьяными мужчинами произошла ссора, которая обернулась трагедией.

Убийца сначала бил оппонента по лицу, а затем обернул одеждой его шею и перекрыл дыхательные пути.

В результате душителя отправили в колонию строгого режима на 10 лет и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65