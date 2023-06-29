В Перми запустили «горячую линию» по вопросам зачисления в первые классы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми запустили «горячую линию» для родителей будущих первоклассников. Она будет работать по 7 июля. Звонки будут принимать по телефону: 212-95-20 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Пермяки могут задать вопросы о сроках, правилах и способах подачи заявлений о зачислении детей в первые классы. На вопросы будут отвечать специалисты городского департамента образования.

Напомним, 30 июня завершается первый этап приёмной кампании в первые классы. Родители или законные представители ребенка могут подать заявление о зачислении в школу по месту регистрации.

Второй этап приемной кампании проходит с 6 июля по 5 сентября. В этот период идет зачисление в школы на свободные места. Каждая школа, у которой такие места будут, на своем официальном сайте разместит информацию.

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