В Прикамье стало почти в два раза меньше миллиардеров

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По итогам прошлого года 13 жителей Пермского края задекларировали доходы свыше миллиарда рублей. Об этом сообщает Business Class, со ссылкой на региональное Управление ФНС России.

По сравнению с 2021 годом миллиардеров стало меньше на 10 человек, а с 2020 — на три.

Также стало меньше тех, кто заработал сумму от 500 млн рублей до миллиарда. В прошлом году их было 35, а годом ранее — 38.

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