Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 6:38

В Прикамье стало почти в два раза меньше миллиардеров

Из 23 остались 13
Лела Минадзе

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По итогам прошлого года 13 жителей Пермского края задекларировали доходы свыше миллиарда рублей. Об этом сообщает Business Class, со ссылкой на региональное Управление ФНС России.

По сравнению с 2021 годом миллиардеров стало меньше на 10 человек, а с 2020 — на три.

Также стало меньше тех, кто заработал сумму от 500 млн рублей до миллиарда. В прошлом году их было 35, а годом ранее — 38.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65