В Прикамье стало почти в два раза меньше миллиардеров

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
По итогам прошлого года 13 жителей Пермского края задекларировали доходы свыше миллиарда рублей. Об этом сообщает Business Class, со ссылкой на региональное Управление ФНС России.
По сравнению с 2021 годом миллиардеров стало меньше на 10 человек, а с 2020 — на три.
Также стало меньше тех, кто заработал сумму от 500 млн рублей до миллиарда. В прошлом году их было 35, а годом ранее — 38.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65