В Перми из-за задымления из корпуса ПГНИУ эвакуировали почти сто человек

Фото: Анна Маркова

Утром 29 июня из корпуса Пермского госуниверситета эвакуировали почти 100 человек, среди которых преподаватели и студенты. Причина – задымление в столовой. Подробности произошедшего рассказали в краевом управлении МЧС.

– Информация о задымлении в одном из корпусов ПГНИУ на улице Дзержинского поступила в 09.52. На место ЧП выехали 26 человек личного состава и 9 единиц техники, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в помещении столовой вуза при приготовлении пищи произошло пригорание масла. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Из здания самостоятельно успели эвакуироваться на улицу 98 человек.

В настоящее время по данному факту сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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