В Перми после сноса аварийного дома год не убирали строительный мусор

Фото: Администрация Перми
Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку после обращений местных жителей о бездействии органов местного самоуправления в решении вопросов благоустройства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе проверки выяснилось, что около года назад снесли аварийный жилой дом, расположенный на улице Колыбалова, 30. При этом после демонтажа на площадке остался строительный мусор. Земельный участок в нормативное состояние никто не приводил. Кроме того, на указанной территории не было ограждения, что нарушает безопасность жителей.
По итогам проверки заместителю администрации Перми было вынесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Сейчас муниципалитетом организованы работы по вывозу строительного мусора и расчистке данной площадки.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер