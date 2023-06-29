В Перми после сноса аварийного дома год не убирали строительный мусор

Фото: Администрация Перми

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку после обращений местных жителей о бездействии органов местного самоуправления в решении вопросов благоустройства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что около года назад снесли аварийный жилой дом, расположенный на улице Колыбалова, 30. При этом после демонтажа на площадке остался строительный мусор. Земельный участок в нормативное состояние никто не приводил. Кроме того, на указанной территории не было ограждения, что нарушает безопасность жителей.

По итогам проверки заместителю администрации Перми было вынесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Сейчас муниципалитетом организованы работы по вывозу строительного мусора и расчистке данной площадки.

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