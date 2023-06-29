В Перми пропал пенсионер в зеленой бейсболке

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Перми ведутся поиски 85-летнего Владимира Смирнова. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Мужчина 27 июня ушел из дома в Мотовилихинском районе по улице Макаренко и с тех пор не выходит на связь. Волонтеры назвали его приметы. Рост 164 сантиметра, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза светло-голубые. Был одет в серую куртку, темные штаны и зеленую бейсболку. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 102 или (342) 204-49-04.

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