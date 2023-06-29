УФАС Прикамья вынесло предостережение мэрии Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермскому УФАС стало известно о возможных нарушениях закона о защите конкуренции со стороны администрации Перми.

Власти планировали повысить стоимость и продлить контракт с одной из компаний, которая выполняет пассажирские перевозки. Сделать это хотели без проведения конкурсных процедур, что является нарушением.

Как уточняет Business Class, речь идет о компании «РТ-Лайн». В мае она предложила мэрии увеличить стоимость контрактов на два миллиарда рублей и продлить их на два года.

Антимонопольщики вынесли предостережение мэрии Перми, а также департаменту транспорта горадминистрации.

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