В Пермском крае число пожаров выросло в два раза

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на 27 июня, с начала 2023 года на территории Прикамья произошли 2 963 пожара. Это на 50% больше, чем в прошлом году за аналогичный период, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

На пожарах погибли 92 человека, среди которых 8 детей. Пострадали еще 112, в частности 9 детей.

Почти половина всех пожаров происходит на открытой местности, когда горит пух и сухая трава. Основными причинами ЧП остаются неосторожное обращение с огнем, нарушения при использовании электрооборудования и печей.

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