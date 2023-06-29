Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 29 июня к 08:00 дорожная пробка в 7-9 баллов формируется при движении в сторону центра Перми перед Коммунальным мостом на ул. Спешилова.

Затруднение в движении вызвано ремонтом моста. Движение в границах проведения ремонтных работ организовано по двум полосам – по одной полосе в каждом из направлений. Работы по замене асфальтобетона на одной из сторон моста планируют завершить до середины июля.

Пробки в 6-7 баллов на ш. Космонавтов фиксируются от Западного обхода до на развязки ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, а также на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов.

Такая же дорожная ситуация складывается на ул. Уинской со стороны Восточного обхода в районе перекрестка с ул. Грибоедова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 32 км. Температура воздуха +17 градусов, небольшая облачность. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru