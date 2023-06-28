Вечером в Пермском крае спасатели искали заблудившуюся в лесу женщину

Фото: Поисково - спасательная служба КМО / ВКонтакте

Вечером в Пермском крае спасатели искали в лесу заблудившуюся 37-летнюю женщину. Случай произошел 27 июня на территории Кунгурского округа. Подробности рассказали в службе спасения.

Информация о том, что в лесном массиве возле отворота на деревню Сапово заблудилась женщина, поступила около 17.04 часов. На место предполагаемых поисков выехали спасатели и сотрудники полиции. Пропавшую женщину искали как на автомобилях, так и пешком.

Поиски были прекращены через несколько часов. Поздно вечером стало известно, что девушка самостоятельно вышла из леса. После чего она ушла к родственникам.

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