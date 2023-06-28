29 июня в Перми на сутки отключат воду в домах Индустриального района

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 29 июня, часть жителей Индустриального района Перми временно останется без воды. В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что будет отключен участок водопровода для монтажа апорной арматуры на новом водоводе и промывки. Работы будут проводиться по улице Газорсварщиков, 10.

В связи с этим, с 10.00 часов ровно сутки не будет воды в следующих домах:

ул. Дивьинская, 47-124, 84,

ул. К. Беляева 109,

ул. 1-я Карьерная, 3-76,

ул. 3-я Карьерная 10-20,

ул. Экскаваторная, 4-33; 33а-45, 35, 35а, 37а,

ул. Конструкторская, 3-34;

ул. Газосварщиков, 3-34, 33,

ул. Разведчиков 25, 34, 36, 41,43,45,51,42,44;

ул. 2-я Ремонтная, -полностью;

ул. 1-я Ремонтная – полностью,

ул. Энергетиков, 4-34,

ул. Сталеваров. 6-34;

ул. Геологов, 10-34, 33, 29, 29/2,

ул. Свиязева, 37, 39, 39А, 41, 41/1, 43, 43б, 41к47/48, 43/1, 49, 47, 45, 43,43/1,

ул. Энергетиков, 38, 38А, 37, 39, 39к2, 40,

ул. Разведчиков 38,

СНТ Коллективный сад №85.

Восстановить подачу воды в указанных домах планируется на следующий день – в 10.00 часов 30 июня. Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключения.

Компания приносит извинения за неудобства. Дополнительную информацию об отключении холодной воды можно уточнить по телефонам 068 (со стационарных телефонов) или 2100-680.

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