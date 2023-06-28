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НовостиПроисшествия28 июня 2023 16:23

В Пермском крае в ДТП на трассе погиб 78-летний водитель ВАЗа

Авария произошла днем 28 июня
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 28 июня в Пермском крае в результате ДТП с иномаркой погиб водитель ВАЗа. Авария произошла около 14.20 на автодороге Краснокамск-Стряпунята-Екимята. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, по дороге ехал автомобиль «ВАЗ 210053», под управлением 78-летнего пенсионера. При выезде с прилегающей территории водитель отечественной легковушки не уступил дорогу автомобилю «Тойота Лэнд Крузер». За рулем иномарки находился 65-летний водитель.

В результате столкновения водитель ВАЗа получил травмы несовместимые с жизнью. Сейчас по факту автоаварии проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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