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НовостиОбщество28 июня 2023 15:34

Двое сотрудников федерации футбола Прикамья обвиняются в хищении 1,8 млн рублей

Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный суд Перми
Екатерина Оборина

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Двое сотрудников общественной организации «Федерация футбола Пермского края» предстанут перед судом за хищение свыше 1,8 млн рублей бюджетных средств. Для извлечения противозаконной выгоды обвиняемые подделывали документы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, мужчины предоставляли фиктивные документы о проезде групп, участвующих в спортивных мероприятиях. А также подделывали платежные поручения на оказание медицинских услуг. Таким образом, с марта 2019 года по август 2021 года обвиняемые похитили более 1,8 млн рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». В ходе следствия обвиняемые полностью возместили ущерб. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время оно будет передано в Индустриальный суд Перми

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