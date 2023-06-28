МЧС предупреждает о грозах в Пермском крае 29 июня

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Региональное МЧС предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, в течение дня 29 июня на территории Прикамья ожидается гроза.

Жителям рекомендуют быть внимательными и осторожными во время непогоды. В частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними. Во время грозы по возможности следует воздержаться от прогулок и поездок.

Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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