В Прикамье с 28 июня температура вернулась к климатической норме

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае завершился холодный период. Как отметили в ГИС-центре ПГНИУ, держался он 11 дней — с 17 по 27 июня.

В регион поступает умеренно теплая воздушная масса. На большей его территории температура воздуха достигла +24…+27 градусов. В Перми столбики термометров поднялись до +26.

При этом к северной части края приближается холодный фронт, который может стать причиной гроз, ливней и шквалистого ветра. Значительные осадки ожидаются с воскресенья, 2 июля. До этого местами возможны локальные слабые дожди и грозы.

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