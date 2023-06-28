Пермь отметит годовщину присвоения звания «Город трудовой доблести»

Фото: правительство Пермского края

В Перми 2 июля отпразднуют годовщину присвоения краевой столице звания «Город трудовой доблести». Рассказываем, какие мероприятия запланированы в этот день.

На площади перед Театром-Театром с 12:00 до 20:00 будет работать ярмарка продукции местных производителей «Покупай пермское». Там также организуют фотозону с военной техникой в рамках фестиваля «Оружие Победы».

В 17:40 начнется торжественное возложение цветов и венков к стеле «Город трудовой доблести», установленной на Площади трех столетий.

На набережной Камы в амфитеатре состоится чемпионат России по баскетболу 3х3. Он продлится с 19:00 до 21:00. Также на набережной в 18:00 выступит репер Pharaoh.

Концерт запланирован и на эспланаде. В 18:00 на сцене перед Театром-Театром выступит Пермский губернский оркестр, а в 19:00 — победитель второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков.

Хедлайнером события станет группа «Любэ». Ее выступление начнется в 20:00. Вход на мероприятия свободный.

Напомним, что Перми было присвоено звание «Город трудовой доблести» в 2020 году. В годы Великой Отечественной войны в тылу здесь трудились около 100 тысяч человек и работали 74 оборонных предприятия. Из Перми на фронт отправили более 13 млн минометных снарядов и около 3 млн реактивных снарядов для «Катюш». Также в Перми был изготовлен каждый третий взрыватель для снарядов.

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