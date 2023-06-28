В Прикамье усилят работу по качеству и срокам ответов на портале «Управляем вместе»

Цифровые сервисы обратной связи Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пермский край является одним из лидеров по реализации цифровых проектов по обратной связи с жителями региона. Обратиться в органы местной власти можно с помощью краевого проекта «Управляем вместе» и федеральной Платформы обратной связи» (ПОС). Они дают возможность прямого общения.

Алгоритм отправки обращения очень простой. К примеру, чтобы оставить сообщение на «Управляем вместе», необходимо зайти на сайт в раздел «Сообщай», выбрать необходимую категорию и тему обращения. На ПОС можно выбрать разные способы: через виджет на официальном сайте органа местного самоуправления и его страницах в соцсетях, посредством отправки сообщения через личный кабинет на портале Госуслуги или в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

Работу администраций округов с цифровыми сервисами обратной связи с населением за второй квартал 2023 года обсудили на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья.

Председательствующий на заседании глав губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что портал «Управляем вместе» и ПОС являются эффективными механизмами для диалога с жителями региона.

«Работа с обращениями граждан – тема, которую мы рассматриваем регулярно. Преобразование муниципалитетов в округа во многом принесло положительный эффект для жителей. На переходном этапе возникли некоторые затруднения в получении муниципалитетами обратной связи от жителей. И это несмотря на то, что администрации округов открыли территориальные управления во многих населенных пунктах. Кроме того, для нас важным процессом является переход коммуникаций населения в интернет. Поэтому эффективная работа через региональный и федеральный порталы особенно важна», - пояснил глава региона.

Вместе с видимыми успехами краевое Министерство информационного развития и связи (МИРС) отмечает в ряде случаев несоблюдения регламентных сроков подготовки ответов. На это обратил внимание и Дмитрий Махонин: «Есть случаи, когда на некоторые вопросы жители ждут ответов в течение года. Это не наш метод работы. Ее надо налаживать и перестраивать».

Руководитель краевого МИРС Петр Шиловских привел статистику работы цифровых сервисов. По его сообщению, за первое полугодие 2023 года муниципалитетами решено более 21 тыс. проблем по сообщениям жителей. Среднее время реагирования по-прежнему ниже регламентного срока, который заявлен жителю по большинству проблемных тем и составляет чуть более шести рабочих дней. При этом показатель удовлетворенности ответами вырос и составляет 97%.

Наибольшее количество обращений касается содержания автомобильных дорог, вопросов благоустройства, содержания дворов и территорий общего пользования.

В ряде округов Пермского края остро стоит соблюдение регламентных сроков подготовки ответов. Максимальный период ожидания ответа для жителя по некоторым сообщениям превышает год. Аутсайдерами по данному показателю являются Нытвенский и Горнозаводский городские округа.

Лидерами среди органов местного самоуправления, поддерживающими высокие стандарты работы, в которых поступило более 1000 сообщений, стали Березники и Пермь.

В завершении состоявшегося обсуждения Дмитрий Махонин призвал глав более ответственно подходить к организации взаимодействия с жителями. На особый контроль им следует взять повышение качества ответов, исключить просрочки ответов, а также вести разъяснительную работу с жителями о преимуществах использования портала «Управляем вместе» и Платформы обратной связи.

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