В Прикамье оштрафовали школу, где ученик с ножом напал на одноклассника

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Пермского края закончила проверку школы в селе Асово Березовского района.
Напомним, что 6 апреля ученик 7 класса пришел на занятия с ножом и во время урока русского языка со спины набросился на одноклассника. Пострадавшего увезли в больницу. К счастью, трагедии удалось избежать.
После проверок на школу составили два протокола. Заключено, что педагог допустил возникновение ситуации, в которой поведение подростков никто не контролировал. Также выявили нарушения пропускного режима в учебном заведении.
В результате школу оштрафовали на 110 тысяч рублей.
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