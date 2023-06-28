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НовостиПроисшествия28 июня 2023 8:29

В Прикамье оштрафовали школу, где ученик с ножом напал на одноклассника

Пострадавший получил удары в спину
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Пермского края закончила проверку школы в селе Асово Березовского района.

Напомним, что 6 апреля ученик 7 класса пришел на занятия с ножом и во время урока русского языка со спины набросился на одноклассника. Пострадавшего увезли в больницу. К счастью, трагедии удалось избежать.

После проверок на школу составили два протокола. Заключено, что педагог допустил возникновение ситуации, в которой поведение подростков никто не контролировал. Также выявили нарушения пропускного режима в учебном заведении.

В результате школу оштрафовали на 110 тысяч рублей.

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