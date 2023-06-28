У пермской набережной хотят возвести высотные офисные здания

Фото: Иван МАКЕЕВ

В районе пермской набережной квартал №5 у Коммунального моста могут застроить высотными офисными зданиями. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на региональное минимущества.

Строительство планируется на участке, ограниченном улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской. На этом участке разрешается строительство зданий высотой от шести до 30 этажей. Менее года назад там хотели построить жилые дома.

Как отметили в министерстве, в данной части города складывается зона деловой активности. Высотные акценты при ее застройке сохранятся.

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