Три пермских улицы получили новые названия

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми появились три новые улицы. Две из них находятся в Свердловском районе и одна — в Мотовилихинском. Об этом рассказал Business Class.

На Липовой горе улицы назвали в честь Майора Николая Теплова и Контр-адмирала Максутова. Они расположены перпендикулярно друг другу и находятся ниже Бродовского тракта и левее улицы 4-й Липогорской.

Николай Теплов — участник Отечественной войны 1812 года. Он командовал Ширванским пехотным полком в Бородинском сражении. Похоронен на Егошихинском кладбище. Дмитрий Максутов — контр-адмирал Российской империи родом из Перми, участник Крымской войны 1853-1856 годов и последний губернатор Аляски.

В Мотовилихе рядом с пересечением Восточного обхода с Уинской и Сылвенским трактом появилась улица Тасима Маметова. Он был рудопромышленником, разведал в Прикамье месторождения меди и поставлял руду.

Постановление о смене названий улиц опубликовано на сайте горадминистрации.

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