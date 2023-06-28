В Перми загорелся клуб у Центрального рынка

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Утром 28 июня в районе Центрального рынка произошел пожар. Поднялся столб дыма. Огонь вспыхнул в клубе «От заката до рассвета».

Информацию о пожаре в заведении подтвердили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Сообщение о ЧП поступило в 09:07. К месту происшествия выехали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Фото: Пермь с огоньком

Оказалось, что в клубе загорелась мебель. Никто не пострадал. Полностью потушить огонь удалось в 09:31. Предварительная площадь пожара составила 50 метров квадратных.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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