Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 28 июня к 08:00 дорожные пробки формируются при движении в сторону центра Перми.

Дорожная пробка в 8-9 баллов образовалась от автодрома до въезда на Коммунальный мост. Затруднения вызваны ремонтом моста. Движение в границах проведения ремонтных работ организовано по двум полосам – по одной полосе в каждом из направлений. Работы по замене асфальтобетона на одной из сторон моста планируют завершить до середины июля.

Пробки в 6-7 баллов на ш. Космонавтов от развязки от Западного обхода до кольца с ул. Оверятской и ул. Промышленной. Такая же дорожная ситуация складывается на ул. Уинской со стороны Восточного обхода в районе перекрестка с ул. Грибоедова. На ул. Героев Хасана скопление транспорта на подъезде к ул. Чкалова.

В центре города замедлено движение в сторону Коммунального моста на ул. Попова в районе городской эспланады.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 32 км. Температура воздуха +16 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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