В Перми могут лишить квартиры или машиноместа за складирование мусора

Мусор в городе

В Перми планируют наделить департамент жилищно-коммунального хозяйства правом предупреждать собственника жилого помещения или машиноместа, если объект находится в ненадлежащем состоянии.

Кроме того, ведомство будет определять соразмерный срок, в течение которого собственник должен будет привести помещение или машиноместо в порядок, а также выступать в качестве истца и ответчика в суде.

По словам заместителя главы администрации города Игоря Субботина, допускается прекращение права собственности, если собственник не содержит свое имущество надлежащим образом или использует его с нарушением, либо не по назначению, а также допускает разрушение объекта, систематически нарушает права и интересы соседей.

«Такая мера носит исключительный характер и будет применяться, только если собственник не отреагирует на предупреждение», - отметил Игорь Субботин во время пленарного заседания Пермской гордумы.

Прекращение права собственности будет осуществляться только по решению суда, что упростит решение таких вопросов. До 1 октября 2023 года администрация города проработает вопрос о разработке документа, определяющего порядок реализации новых полномочий.

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