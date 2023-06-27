Краевое МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в ближайшие дни

Фото: МЧС по Пермскому краю

Повышение температуры воздуха часто влечет за собой возникновение природных пожаров из-за опасных метеорологических явлений. Кроме того, горожане выезжают для отдыха за черту города – на дачные и садовые участки, лесные массивы и берега рек.

В МЧС по Пермскому краю поясняют, разведение костров и открытого огня в парках, зонах отдыха, на сельхозугодиях, а также топка печей в банях очень часто становятся причиной многих пожаров. Кроме того, в Пермском крае высокую пожарную опасность 4-го класса могут создать опасные метеорологические явления с 28 июня по 2 июля.

По информации Пермского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 28 июня, на северных частях края пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Температура воздуха в регион днем составит +23…+28 градусов, в Перми около + 24 градусов. К концу недели ожидается незначительное повышение температуры воздуха.

На территории Пермского края за сутки возник 1 очаг лесного пожара на площади 0,7 га Косинском МО Ликвидировано 2 очага лесного пожара на общей площади 1,6 га (Гайнском МО на площади 0,3 га, Косинский МО на площади 1,3 га)

В Пермском крае продолжают действовать два очага лесного пожара на общей площади 18,7 га в Гайнском и Косинском округах. В начале недели за сутки возникло 4 очага лесных пожаров на общей площади 7,78 га - в Соликамском, Гайнском и Косинском округах.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), «01» (со стационарного телефона).

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