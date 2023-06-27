В Перми обновленная ротонда Парка Горького может стать местом бракосочетания

Ротонда в Парке им. Горького Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Перми ищут новые формы церемонии бракосочетаний, чтобы они запомнились в жизни молодоженов и их близких как большой, самый главный праздник в их жизни.

В День города, 12 июня, на набережной Камы в Перми впервые для сочетания браком молодоженов принял «Хрустальный зал». Создать новую семью в выездной регистрации решили шесть пар. Первыми из них стали молодожены Дмитрий Есаков и Ксения Лазукова.

«Хрустальный зал» будет открыт для проведения регистраций браков до конца сентября.

Еще одним местом для торжественной церемонии проведения бракосочетания может стать белоснежная ротонда в Парке им. Горького. Молодоженов будет ждать эксклюзивное оформление ротонды, по желанию кейтеринг, живая музыка, декоративная арка и другое, сообщается в соцсетях городского парка. Ротонду открыли после реставрации 10 июня.

Кстати, в районных загсах Перми продолжается чествование молодоженов, которые стали в юбилейном для города году зарегистрировавшими свой семейный союз трехсотыми.

Так, в Ленинском отделе управления загс зарегистрировали 300-й семейный союз Максима Асафьева и Таисьи Гребневой, в Кировском отделе - супругов Костаревых, в Дзержинском отделе – Алексей Боровых и Кристины Новиковой.

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