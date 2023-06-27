В Закамске из-за ремонта изменили схему движения автобусных маршрутов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском районе Перми временно изменили схему движения общественного транспорта по улице Маршала Рыбалко. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

До конца лета будет закрыт проезд в районе Медсанчасти №133. Изменения коснулись автобусных маршрутов №15, 60 и 65. Теперь автобусы будут курсировать в объезд закрытого участка через остановку «Детский дом культуры имени Кирова – Автозаводская».

В дептрансе пояснили, что причиной изменений стали дорожные работы. Они продлятся до 31 августа.

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