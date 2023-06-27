Пермские компании обсудили применение искусственного интеллекта на конференции

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В Перми прошла конференция, на которой Сбер и специалисты крупных региональных компаний обсудили, как с помощью цифровых технологии и использования искусственного интеллекта обеспечить рост продаж и развитие бизнеса.

Главной темой встречи стали: подход к цифровой трансформации со Сбером, возможности искусственного интеллекта и его польза для бизнеса, отдельно остановились на том, как машинное обучение оптимизирует процессы по взаимодействию с клиентами и на производстве.

Участниками мероприятия стали более 30 пермских компаний, которым эксперты Сбера в области цифровых технологий и искусственного интеллекта рассказали про инновационные разработки и поделились практическими кейсами: «Прогнозирование спроса», «Мониторинг дефектов производства», «Прогнозирование энергопотребления», «Рекомендательная система для ритейла», «Речевая аналитика», «Речевые и чат боты», «GigaChat» и пр.

Директор по искусственному интеллекту Сбер Бизнес Софт Максим Иванов рассказал о том, насколько важно внедрение цифровых технологий и сервисов на основе AI для сохранения конкурентоспособности и повышения эффективности бизнеса, а также об основных тенденциях в сфере прикладного ИИ.

Решения на основе ИИ-технологий уже доказали свою эффективность и могут быть адаптированы под нужды любой отрасли, это продемонстрировал Сбер Бизнес Софт на примере реализованных проектов. Например, использование ИИ для формирования политики динамического ценообразования для застройщика может помочь в выборе наиболее оптимальной стратегии продаж (ценового диапазона, сроков вывода жилья на рынок) и в конечном итоге – увеличить выручку.

Приглашенный гость, директор объединенного контакт центра компании «ЭР-Телеком» Дмитрий Гуляев, поделился опытом внедрения ИИ. Он показал практическое применение и эффективность бот-операторов в колл-центре: как независимо от штата сотрудников решается огромное количество обращений.

Руководитель по внедрению проектов цифровой трансформации (CSM) Павел Порошин рассказал об основных решениях Сбера в области цифровизации. А также подсветил вопрос, почему именно со Сбером стоит менять бизнес-процессы компании.

Анна Салеева, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«В последние годы главной темой мира технологий без сомнения стал искусственный интеллект, ведь именно машинное обучение приносит реальную пользу в различных областях.

Так в Сбербанке большинство всех процессов, от кредитного скоринга до технологий по выявлению мошенничества, происходит с применением искусственного интеллекта. Поэтому Сбер обладает достаточными компетенциями и наработками в сфере искусственного интеллекта, которыми готов делиться и помогать клиентам внедрять передовые IT-решения для повышения эффективности бизнеса Пермского края».