Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

В Ижевске ФК «Амкар Пермь» провел третий намеченный на межсезонье контрольный матч. В рамках подготовки к чемпионату Второй лиги пермяки обыграли «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 4:1 (2:1). Пермяки вернули должок команде Первой лиги за ранее проигранный контрольный матч – 2:5.

Болельщики и сами футболисты команды из Татарстана остались в шоке от состоявшегося разгрома. Остается лишь догадываться, какими волшебными словами или «пилюлями» главный тренер «Амкара» Иван Черенчиков настроил своих подопечных на такой результат.

В составе «красно-черных» отличились Папикян, Кайков и еще два игрока, которые сейчас находятся на просмотре. Стоит отметить, во время матча разразился сильнейший дождь.

Последний из намеченных на межсезонье мат «Амкар Пермь» проведет вновь в Ижевске 1 июля против местного «Зенита». (0+)

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