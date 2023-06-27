Дептранс Перми разъяснил порядок пользования проездных выпускниками школ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент транспорта Перми разъяснил порядок использования льготных проездных выпускниками школ.

С 27 июня учащиеся, которые заканчивают 11 класс, не смогут купить новые проездные документы. Это связано с окончанием срока действия льготы при выпуске из учебного заведения. При этом ранее приобретенными проездными можно пользоваться до конца срока действия тарифа.

Для школьников, которые продолжают обучение в пермских школах, проездные работают в обычном режиме. Отмечается, что льготные проездные действительны только при наличии справки из школы или студенческого билета. Кондуктор или контролер имеют право потребовать их в любой момент поездки в общественном транспорте.

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