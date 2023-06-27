В Пермском крае пожарные спасли подростка из горящей квартиры

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Чайковском в одном из многоквартирных домов вечером 26 июня произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о ЧП поступило в 17:10. К месту происшествия выехали 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире. На кухне загорелась стиральная машина. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пользования электроприборами.

Пожарные спасли из горящей квартиры 16-летнего мальчика. Его вывели на свежий воздух с помощью спасательного устройства по лестничному маршу. Также из дома самостоятельно вышли 6 жильцов.

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