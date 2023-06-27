В Перми у одного из жильцов ЖК «Гулливер» подтвердилась корь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае выявили третий случай заболевания корью. Диагноз подтвердился у одного из жильцов ЖК «Гулливер» в Перми. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в Роспотребнадзоре, новый больной – взрослый человек.

– В настоящее время в отношении заболевшего специалисты проводят противоэпидемические мероприятия. Круг контактных лиц определен, за ними организовано медицинское наблюдение, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Также на территории региона продолжается вакцинация против кори.

Напомним, ранее в Пермском крае уже выявили два случая заболевания корью. Один случай завозной – больной приехал из Волгоградской области, где сейчас отмечается вспышка этой инфекции. Второй случай предположительно связан с первым. Как пояснили в краевом Министерстве здравоохранения, один из них уже вылечился, а второй заболевший находится в удовлетворительном состоянии.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. Появляется характерная для заболевания пятнисто-папулезная сыпь. В ведомстве отмечают, что заболеть может как ребенок, так и взрослый.

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