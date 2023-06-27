Фото: Центральный выставочный зал / ВКонтакте

В Перми пройдет выставка подлинных архивных документов «Пермь — 300 раритетов». Она подготовлена и приурочена к 300-летию города и входит в программу

празднования юбилея. Уникальность проекта заключается в открытом показе документов из фондов Государственного архива Пермского края жителям региона и гостям города.

Посетители смогут ознакомиться с историей Перми, а также узнать об историческом развитии города и превращения его в крупнейший индустриальный центр России. На выставке будет представлено ровно 300 раритетных документов периода XVII –

XXI века. В экспозиции можно будет увидеть письменные и графические документы на бумажных носителях, а также аудиовизуальные документы – фильмы, звуковые записи, фотоизображения и негативы.

Выставка архивных документов откроется в Центральном выставочном зале. Она начнет свою работу с 3 июля. Выставки можно будет посетить до 23 июля.

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