В Прикамье при пожаре в частном доме погиб человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Усть-Сепыч Верещагинского городского округа произошел пожар в частном доме. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В тушении принимали участие 10 чеовек личного состава и 4 единицы техники. Оказалось, что горели дощатая веранда и бытовка. Огонь охватил 17,5 квадратных метров.

Одному человеку удалось спастись. К сожалению, есть погибший. Сейчас по факту ЧП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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